Argentijnse rechter start vooronderzoek tegen kroonprins Mohammed bin Salman

Een Argentijnse rechter start een vooronderzoek naar Mohammed bin Salman. Hij reageert op het verzoek van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch om de Saudische kroonprins te vervolgen voor mogelijke misdaden tegen de menselijkheid.

Rechter Ariel Lijo stemde in met het verzoek van een aanklager om vast te stellen of ook in andere landen onderzoeken lopen tegen Mohammed. Ook vroeg hij Human Rights Watch om meer details te geven over de beschuldigingen tegen de Saudiër. De rechter besluit op een later moment of hij een formeel onderzoek start.

Jemen en Khashoggi

Human Rights Watch diende het verzoek om Mohammed te vervolgen dinsdag in. Volgens de mensenrechtenorganisatie heeft hij misdaden begaan in Jemen, waar Saudi-Arabië de regeringscoalitie steunt in de strijd tegen rebellen. De organisatie wil hem ook vervolgen voor de moord op journalist Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul.

In het Argentijnse rechtssysteem is het mogelijk om iemand te vervolgen voor oorlogsmisdaden, ook als die ergens anders zijn gepleegd. De kans is klein dat er snel concrete stappen tegen Mohammed worden ondernomen, omdat het enige tijd duurt voordat Jemen, Turkije en het Internationaal Strafhof de informatie hebben gegeven die de rechter heeft opgevraagd.

Reputatie

Toch is Human Rights Watch opgetogen. "Met deze stappen richting een formeel onderzoek, zendt het rechtssysteem een duidelijke boodschap dat ook machtige mensen als Mohammed niet boven de wet staan", schrijft de organisatie in een verklaring.

Mohammed bin Salman kwam gisteren in Argentinië aan. Komend weekend praat hij mee bij de G20-top in Buenos Aires. Volgens de mensenrechtenorganisatie wil de kroonprins op de G20 zijn slechte reputatie verbeteren, maar hangt er nu "een wolk van verdenking boven hem".