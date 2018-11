Protest in Tunis tegen Saudische kroonprins, 'hij heeft veel krediet verspeeld'

In Tunesië hebben zo'n 200 mensen gedemonstreerd tegen de komst van de Saudische kroonprins Mohammed. Onder hen zijn mensenrechtenactivisten, journalisten en politici.

Het initiatief voor de betoging kwam van een journalistenvakbond. Het bezoek van Mohammed bin Salman is omstreden na de moord op journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul, begin oktober.

Betogers probeerden de rol van het Saudische regime op ludieke wijze aan de kaak te stellen: