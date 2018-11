'Recordaantal boetes voor negeren rood kruis'

Rijkswaterstaat heeft dit jaar al zo'n 1500 boetes uitgedeeld aan automobilisten die een rood kruis negeerden. Dat is een record en bijna 40 procent meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van RWS die De Telegraaf heeft opgevraagd.

"En dat terwijl het jaar nog niet ten einde is", zegt woordvoerder Diederik Fleuren tegen de krant. "Het lijkt alsof weggebruikers stoïcijns zijn en de regels bewust blijven negeren om even wat tijdwinst te pakken."

Keihard aanpakken

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vindt de cijfers zorgelijk. "Het is niet voor niets dat rijstroken met een rood kruis worden afgesloten", zegt ze tegen de Telegraaf. "Je sluit een rijstrook af omdat er iets aan de hand is en vaak om weginspecteurs, bergers of andere hulpdiensten veilig hun werk te laten uitvoeren."

Volgens de minister moet dit soort wangedrag keihard worden aangepakt. Daarom wordt het aantal weginspecteurs dat de bevoegdheid heeft om overtreders aan te pakken verdubbelt van 50 naar 100. "Zo vergroten we de pakkans en ik hoop ook de verkeersveiligheid."

Op het negeren van een rood kruis staat standaard een boete van 230 euro. Volgend jaar wordt dat 240 euro.