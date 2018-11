Politie stopt 16.000 zaken vanwege personeelstekort

"We moeten iedere dag keuzes maken", zegt Rob van den Broeke, districtschef bij de recherche. "Als er bijvoorbeeld een schietpartij binnenkomt, hebben we geen tijd om andere dingen op te pakken. In zo'n geval stoppen we met zaken die we tijdelijk kunnen stilleggen, zoals langdurige onderzoeken naar drugscriminaliteit."

Met meer dan 16.000 zaken is de politie dus zelfs helemaal gestopt vanwege gebrek aan capaciteit. De politie spreekt van "eenvoudiger zaken", zoals een mishandeling zonder letsel, winkeldiefstal of een inbraak in een woning waar niemand thuis was.

Van den Broeke: "Dit proberen we bij zaken te doen die zo min mogelijk beladen zijn, zoals auto-inbraken en vernielingen. De echt heftige geweldszaken pakken we wel altijd op."