Overal personeelstekorten, maar bouw in Amsterdam spant de kroon

Op allerlei plaatsen in Nederland kunnen werkgevers momenteel moeilijk aan personeel komen, maar het probleem is het allergrootst bij bouwarbeiders in Amsterdam en omgeving. Ook machinemonteurs in de regio Gorinchem, metaalbewerkers rond Ede en timmerlieden in het midden van de provincie Utrecht zijn niet of nauwelijks te vinden.

Dat blijkt uit een analyse die de NOS heeft gemaakt van UWV-gegevens over de situatie in de 35 arbeidsmarktregio's. Daarin is precies te zien aan welk type werknemer op welke plaatsen in Nederland een schreeuwend tekort is.

Klik op onderstaande kaart om te zien hoe groot de personeelskosten per regio en per beroepsgroep zijn: