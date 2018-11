FIFA-panel wil druk op Iran om vrouwen toe te laten in voetbalstadions

Wereldvoetbalbond FIFA moet Iran een deadline stellen voor het toestaan van vrouwelijke fans in voetbalstadions. Daartoe heeft een mensenrechtenpanel van de FIFA het eigen bestuur opgeroepen.

Volgens het panel overtreedt Iran de ethische code van de FIFA door het weigeren van vrouwen in stadions. Die code "verbiedt expliciet het discrimineren op basis van geslacht", schrijft het panel in een rapport.

Sinds de islamitische revolutie van 1979 mogen vrouwen in Iran niet meer in voetbalstadions komen. Ook andere sportevenementen waar mannen aan meedoen zijn verboden terrein voor vrouwen.

WK in Rusland

De afgelopen maanden zit er beweging in het beleid van de regering in Teheran. Vorige maand mocht een geselecteerde groep van zo'n honderd Iraanse vrouwen voor het eerst in bijna veertig jaar bij een wedstrijd van de nationale ploeg aanwezig zijn in hoofdstad Teheran.

Afgelopen zomer werd bij het WK in Rusland voor het eerst van het verbod afgeweken. De wedstrijd Iran-Spanje mocht ook door vrouwen op grote schermen in het Azadi-stadion in Teheran worden bekeken. De versoepeling gold ook voor het kijken op openbare plaatsen.

De ontwikkelingen gaan het mensenrechtenpanel van de FIFA echter niet snel genoeg. Ook veel Iraniërs vinden het verbod niet meer van deze tijd. De Iraanse regering deelt die mening, maar de conservatieve religieuze autoriteiten houden vast aan het verbod.