Milieueffectrapport: Schiphol kan doorgroeien naar 540.000 vluchten

Schiphol kan theoretisch doorgroeien naar 540.000 vluchten per jaar in 2023, 40.000 meer dan nu is toegestaan. Niet de geluidshinder of het milieu, maar de veiligheid bepaalt daarbij de grens. Dat staat volgens ingewijden in het concept-milieueffectrapport over Schiphol, dat donderdag zal verschijnen. Het geschetste groeiscenario is weliswaar nog geen concreet voorstel, maar toch slecht nieuws voor de inwoners van Aalsmeer en Uithoorn, die nu ook al de meeste overlast ervaren.

Al jaren werkt Schiphol aan een milieueffectrapportage (MER) voor de luchthaven, nodig om vast te stellen wat vanuit milieuoogpunt de maximale capaciteit van het vliegveld kan worden. Tot 2020 is Schiphol gebonden aan een maximum van 500.000 vliegbewegingen (starts en landingen). De grens van 500.000 vliegbewegingen is al bereikt, verdere groei is dus nu niet meer mogelijk.

Milieueffectrapport

Voor de periode tussen 2020 en 2030 moeten nieuwe afspraken gemaakt worden. Het milieueffectrapport is daarbij het uitgangspunt. Wat het uiteindelijke groeiplafond zal zijn, wordt bepaald in de Omgevingsraad van Schiphol, waarin de luchtvaartsector, het bedrijfsleven, omwonenden, milieuorganisaties en overheden zijn vertegenwoordigd.

Dat moet uitmonden in een advies aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Uiteindelijk moet het kabinet besluiten of dat advies wordt overgenomen. Het advies van de Omgevingsraad wordt nog voor de Kerst verwacht. De definitieve MER wordt pas gemaakt als de Omgevingsraad een voorkeursvariant heeft bepaald.