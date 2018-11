Omwonenden Schiphol: luchthaven mag tot 2023 niet verder groeien

Omwonenden van Schiphol willen dat de luchthaven tot ten minste 2023 niet verder groeit. Vanochtend spraken zij in Badhoevedorp met onder andere president-directeur van Schiphol Dick Benschop, die zei niets te kunnen beloven.

De Omgevingsraad Schiphol is een belangrijk adviesorgaan voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Er zitten vertegenwoordigers in van alle bij Schiphol betrokken groepen: de luchtvaartmaatschappijen, het bedrijfsleven, bewoners, milieu-organisaties, gemeenten en provincies.

Voorzitter is oud-politicus Hans Alders (PvdA). De Omgevingsraad moet voor het eind van het jaar een advies afleveren aan minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) over de toekomst van Schiphol na 2020.

De minister heeft het liefst een eenduidig advies, waar 'de polder' het over eens is. Tot 1 november 2020 mag Schiphol niet meer dan 500.000 starts en landingen uitvoeren. Dat aantal wordt ook dit jaar gehaald. Voor wat er na 2020 gebeurt, moeten nog afspraken worden gemaakt. Als het aan veel omwonenden ligt, wordt dat plafond na 2020 met zeker drie jaar verlengd.

Groei of niet?

In aanloop naar het advies zijn er in de laatste maanden van dit jaar tal van bijeenkomsten met de betrokken partijen. Het bedrijfsleven is voorstander van een flinke groei omdat dat goed zou zijn voor de economie. Ook luchtvaartmaatschappijen willen het aantal vluchten kunnen uitbreiden.

Bewoners staan daarentegen op de rem, omdat zij nu al dagelijks last hebben van geluidsoverlast. Schiphol zelf pleit voor een bescheiden groei van 1 tot 1,5 procent per jaar. President-directeur Dick Benschop heeft onlangs gezegd dat hij vindt dat de luchthaven de komende jaren minder snel moet groeien dan voorheen.

Regels

In de discussie over het advies spelen twee regels een belangrijke rol: de zogeheten 50/50-regel en de 'vierde-baan-regel'. De 50/50 regel bepaalt dat de geluidswinst die behaald wordt door de inzet van stillere vliegtuigen evenredig verdeeld wordt over de bewoners (minder geluidshinder) en de luchtvaartsector (meer vluchten).

De vierde-baan-regel zegt dat in principe drie start- en landingsbanen tegelijk mogen worden gebruikt, maar dat maximaal 40 vluchten per dag verwerkt mogen worden via een vierde baan, om pieken van landende of vertrekkende vliegtuigen te kunnen opvangen.

Bewoners, milieugroepen en een deel van de gemeenten zien het liefst dat deze regels ook na 2020 van kracht blijven. De luchtvaartsector pleit juist voor meer bewegingsvrijheid.