Baas Schiphol: 'Groei moet de komende jaren sterk verminderen'

De komende jaren moet de groei van Schiphol sterk afnemen. Dat zegt de net aangetreden topman Dick Benschop tegen Het Parool. De nieuwe topman wil de toekomst van Schiphol in kwaliteit proberen uit te drukken. "Er is absoluut een nieuwe start nodig", zegt Benschop. Hij wil opnieuw in gesprek met de omgeving van het vliegveld, de politiek en de luchtvaartmaatschappijen.

Er is een tijd geweest dat er tienduizenden vluchten per jaar bij kwamen op Schiphol. Maar de topman vraagt zich af of die snelle groei wel nodig is en of het past in de omgeving. Hij geeft zelf het antwoord.

"Nee, dat schuurt aan alle kanten. We moeten met de luchtvaartmaatschappijen een plan maken waarin we een veel gematigder groeipad kiezen en zelf kieskeuriger omgaan met nieuwe bestemmingen en verbindingen."

Benschop werkt aan een voorstel met de luchtvaartsector dat voorgelegd kan worden aan de omgeving en de politiek. Dat plan gaat uit van gematigde groei. "Niet de 3 procent van nu, maar een gemiddelde over een langere periode dat een stuk lager zal liggen." Hij zoekt naar een manier om te kunnen groeien en daarbij rekening te houden met de milieugrenzen.

Lelystad Airport cruciaal

Benschop wil dus afspraken maken met de luchtvaartmaatschappijen om het aantal vluchten op Schiphol te beperken. Daar heeft hij Lelystad Airport hard bij nodig. De opening van dat vliegveld is uitgesteld tot minimaal 2020.

Gisteren liet topman Steven van der Heijden van Corendon nog weten dat hij niet van plan is vanaf Lelystad te gaan vliegen met zijn maatschappij. Maar voor Schiphol is de opening van Lelystad Airport cruciaal. "Tienduizend vluchten op Lelystad zijn zo enorm belangrijk voor het verlichten van de problemen hier."

Schiphol gaat dus op zoek naar een nieuwe aanpak en een nieuwe balans. De dingen zullen anders moeten, vindt Benschop. "De huidige generatie oplossingen die voor Schiphol is bedacht loopt op zijn einde. Er is een nieuwe generatie oplossingen nodig. Dat er nu een nieuw iemand aan boord is maakt dat makkelijker."

Ook wil hij meer aandacht voor alle actiegroepen die zich met Schiphol bezighouden. "We moeten altijd bereid zijn om lokale problemen op te lossen. Ik moet wel in gesprek blijven met mijn buren."

Hij is dan ook best bereid om te kijken naar een andere manier om geluidshinder te meten, als er een goede methode is. Ook wil hij kijken naar idee├źn als een vliegveld in zee, minder nachtvluchten, andere startprocedures en landingen in glijvlucht.