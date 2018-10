Meer mensen hebben last van Schiphol: 'Officieel bestaat mijn geluidsoverlast niet'

Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde in september al dat het aantal gehinderden binnen de geluidscontouren in twaalf jaar tijd met 47 procent is toegenomen. Een deel daarvan wordt veroorzaakt doordat het aantal inwoners ook is toegenomen door de komst van nieuwe woningen in dit gebied. Als die niet worden meegerekend, gaat het om een groei van 31 procent.

Schiphol zegt in een reactie op de cijfers van de GGD en de Milieufederatie dat het aantal gehinderden via verschillende methoden is vast te stellen. "Wij gebruiken de methode die de overheid heeft vastgesteld. De methoden kunnen verschillen, maar het doel is hetzelfde: inzicht in de hinder en die beperken".

De luchthaven steunt het plan van de minister om het meten van geluid, naast berekenen, een grotere rol te geven. Schiphol wijst er verder op dat de sector al werkt om vliegen stiller te maken. Het gaat dan om betere landingsprocedures, aanschaf van stillere vliegtuigen en het plan om lagere tarieven te rekenen voor stillere toestellen en hogere voor vliegtuigen die meer lawaai maken.

Milieueffectrapportage

In de loop van november wordt de milieueffectrapportage (MER) voor Schiphol verwacht. Daarin staat beschreven wat de milieugevolgen zijn van een eventuele groei van het luchtverkeer op Schiphol. Het rapport is bepalend voor de discussie over de toekomst van Schiphol, want alle betrokken partijen - luchtvaartsector, bewoners, milieugroeperingen, gemeente en provincies - zullen er argumenten aan ontlenen om hun positie te bepalen.