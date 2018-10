Luchtvaart presenteert groen plan, milieuorganisaties niet onder de indruk

Schiphol, KLM en achttien andere organisaties en bedrijven in de luchtvaartsector hebben een plan gemaakt om vliegen duurzamer te maken. Ze hebben hun actieplan aangeboden aan verantwoordelijk minister Van Nieuwenhuizen.

De organisaties zien veel voordelen in de ontwikkeling van stillere toestellen en schonere kerosine en denken dat Nederlandse bedrijven daar een grote rol in kunnen spelen. Ook zetten ze in op minder brandstofgebruik door het aanpassen van vliegroutes en betere start- en landingsprocedures.

Topman Benschop van Schiphol zegt in een toelichting dat hij met het actieplan het beeld wil wegnemen dat de luchtvaart geen bijdrage levert aan verduurzaming. "Er staan zaken in die niet wereldschokkend zijn, omdat ze er soms al zijn. Nieuw is dat we uitspreken dat we het samen doen", zegt hij.

Geen onderbouwing

De plannen worden niet financieel onderbouwd en het is dus ook niet duidelijk wie de goede voornemens uiteindelijk gaat betalen. Het woord vliegtaks, waar de sector fel op tegen is, komt niet voor in de plannen. Journalisten vroegen er op de persconferentie na de overhandiging van het plan wel naar.

Minister Van Nieuwenhuizen wilde alleen kwijt dat er in het regeerakkoord afspraken over zijn gemaakt. KLM-topman Elbers liet weten "dat het nog geen 2021 is" en gaf daarmee aan dat er wat hem betreft nog veel kan gebeuren met de vliegtaks.

Niet onder de indruk

Milieuorganisaties zijn niet onder de indruk van de duurzaamheidsplannen van de luchtvaartsector. Campagneleider Van Kleef (Greenpeace) noemt het plan "business as usual met een klein groen strikje eromheen." De voorgestelde besparingsmaatregelen van de bedrijven zijn volgens hem vooral goed voor de eigen portemonnee.

Directeur Demmers van Natuur & Milieu wijst op het belastingvoordeel dat de luchtvaart geniet, in tegenstelling tot het weg- en treinverkeer. "De luchtvaart betaalt geen belasting over brandstof en tickets en dat terwijl vliegen grote klimaatschade en overlast veroorzaakt." Ze wil dat alle kosten van vliegen verrekend worden in een ticket en de consument een betere vergelijking kan maken.

Volgens de milieuorganisaties voelt de luchtvaartsector de groeiende maatschappelijke druk, maar vormen deze plannen daar geenzins een antwoord op.

Ook GroenLinks in de Tweede Kamer is kritisch. "Dit plan gaat nog steeds uit van een flinke groei. Ze kopen een dweil en zetten de kraan nog verder open."