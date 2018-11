Rutte bij brexit-top: 'Het wordt nooit meer zo mooi als het was'

Premier Rutte voelt zich vlak voordat de speciale EU-top in Brussel over de brexit begint een beetje verdrietig. "Het wordt nooit meer zo mooi als het was", zei hij bij aankomst. Op de top zullen alle landen instemmen met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

"Het verlies van het Verenigd Koninkrijk is slecht nieuws", aldus de premier. Maar hij kan leven met de situatie. "Er ligt een gebalanceerd pakket, waarin de schade wordt beperkt."

Verzet Spanjaarden

Aan het verzet van de Spanjaarden vanwege Gibraltar wil hij niet al te veel woorden vuil maken. "We weten dat het een gevoelig punt is." De afspraken zijn volgens de premier nu helder. Spanje heeft de garantie dat het altijd mag meepraten over de Britse stad op zijn grondgebied.

Nu de EU-leiders vandaag formeel hun goedkeuring geven aan het Britse vertrek, is de volgende stap de stemming in het verdeelde Britse lagerhuis, volgende maand. "Ik denk dat het goed kan gaan in het Lagerhuis, omdat de overeenkomst ook voor de inwoners van het Verenigd Koninkrijk goed is."