Kwestie-Gibraltar opgelost, belangrijke brexittop morgen gaat door

De top van Europese leiders om het akkoord over de brexit af te ronden, gaat morgen gewoon door. Het enige obstakel, de kwestie-Gibraltar, is opgelost. "Europa en Groot-Brittannië hebben de Spaanse voorwaarden aanvaard", zegt de Spaanse premier Sánchez.

Volgens diplomaten in Brussel heeft Spanje toezeggingen gekregen van de EU en de Britse regering dat Madrid altijd zeggenschap heeft in toekomstige overeenkomsten met Gibraltar. De EU-leiders zullen vastleggen dat Gibraltar niet valt onder afspraken die de EU en Londen maken over de toekomstige relatie, zou in een concepttekst staan.

Grens

De Spaanse regering dreigde alleen in te stemmen met het brexitakkoord als schriftelijk is vastgelegd dat Madrid wordt betrokken bij besluiten die van invloed zijn op Gibraltar, het Britse overzeese gebiedsdeel bij de zuidelijke kust van Spanje.

In Gibraltar werken veel Spanjaarden die elke dag de grens passeren en er zijn ook veel Britten die dagelijks naar Spanje gaan. Om problemen te voorkomen, wil Spanje kunnen meebeslissen.

De afgelopen dagen is koortsachtig gewerkt aan een oplossing. Vandaag voerde Sánchez nog telefonisch overleg met EU-president Tusk. Vanavond praat de Britse premier May nog een keer met Tusk en voorzitter Juncker van de Europese Commissie voordat morgenochtend de top in Brussel begint.