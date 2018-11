May vraagt in brief steun van voor- en tegenstanders van de brexit

De Britse premier May doet in een brief een beroep op de bevolking om achter haar brexit-deal te gaan staan. Ze roept zowel voor- als tegenstanders van de brexit op de vijandigheden te staken en het vertrek uit de EU te gebruiken om een nieuwe periode van vernieuwing en verzoening in te luiden.

De brief is door Britse media gepubliceerd op de dag dat in Brussel een speciale brexit-top wordt gehouden. Tijdens die top komen Europese leiders bij elkaar om het akkoord over de brexit te ondertekenen.

Nationaal belang

Volgens May is het een akkoord dat het nationale belang dient. "Of je nou voor of tegen de brexit hebt gestemd", schrijft May.

De premier zegt dat het land nu verder moet gaan met de brexit, zodat haar ministers zich kunnen richten op wat het belangrijkst is voor mensen in hun dagelijkse leven; het verbeteren van de gezondheidszorg, het bouwen van meer huizen en het aanpakken van onrecht.

Verder schrijft ze dat het Verenigd Koninkrijk de controle over zijn wetten zal terugnemen en een einde zal maken aan de "enorme jaarlijkse betalingen aan de EU".

Nieuw hoofdstuk

Ze eindigt de brief met: "Op 29 maart volgend jaar verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. We zullen dan een nieuw hoofdstuk in ons nationale leven beginnen."

May ligt al een tijd onder vuur vanwege de deal die onder haar verantwoordelijkheid is gesloten met de EU over de brexit. Binnen haar eigen Conservatieve Partij wordt gelobbyd voor haar aftreden. Eerder stapte brexit-minister Raab af omdat hij de brexit-afspraken ondermaats vindt en ze niet in het Lagerhuis wil verdedigen. Ook andere prominente Britse politici stapten uit onvrede op.