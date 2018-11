Kabinet-May: achttien opgestapte bewindslieden in een jaar tijd

Sinds vorig jaar november hebben niet minder dan achttien Britse ministers ontslag genomen. Tien van hen deden dat vanwege ontwikkelingen rond de brexit. Het illustreert de grote politieke spanning in het Verenigd Koninkrijk en de ingewikkelde positie van premier May.

November 2017

Michael Fallon treedt af als minister van Defensie na beschuldigingen van seksueel wangedrag.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Priti Patel moet weg nadat is gebleken dat ze op vakantie in Israël ontmoetingen met politici had, zonder dat haar collega's in Londen dat wisten.

December 2017

Damian Green, die fungeert als Mays rechterhand, wordt de laan uitgestuurd na beschuldigingen van seksueel wangedrag en liegen over porno op zijn werk-pc.

Januari 2018

Theresa May gooit haar kabinet om. Minister van Onderwijs Justine Greening neemt geen genoegen met een andere post en vertrekt.

April 2018

Minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd neemt de politieke verantwoordelijkheid voor de behandeling van Britten van Caribische afkomst, die al lange tijd in het Verenigd Koninkrijk wonen, maar desondanks "illegale immigranten" worden genoemd.

Juni 2018

Onderminister van Handel Greg Hands stapt op omdat hij het niet eens is met de plannen voor een derde start- en landingsbaan op het Londense vliegveld Heathrow.

Phillip Lee is onderminister van Justitie. Hij kan zich niet verenigen met de brexit-koers van het kabinet.

Juli 2018

Hetzelfde geldt voor David Davis, al is dat is een stuk explosiever: hij is als minister voor de brexit dé man in het kabinet die een deal had moeten sluiten over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Maar hij is fel gekant tegen het zogenoemde 'Chequersplan' van May, genoemd naar haar buitenverblijf. Daarin staat dat Britten ook na de brexit een nauwe handelsrelatie houden met de EU. Davis' tweede man Steve Baker treedt om dezelfde reden af. Maar het meeste opzien baart het vertrek van minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, ook vanwege 'Chequers', een van de meest zichtbare bewindspersonen die bovendien zelf ambitie heeft om leider van de Conservatieve Partij te worden.

De positie van minister voor het Midden- en Kleinbedrijf Andrew Griffiths is onhoudbaar nadat is gebleken dat hij duizenden seksueel geladen sms'jes heeft gestuurd aan vrouwelijke kiezers.

Guto Bebb, onderminister van Defensie, kan zich niet vinden in de brexit-koers.

November 2018

Tracey Crouch, minister van Sport. Heeft ruzie met de rest van het kabinet over nieuwe regels voor gokken.

De jongere broer van Boris Johnson, Jo Johnson, onderminister van Transport, is in tegenstelling tot zijn broer tegen de brexit. Hij wil een nieuw referendum en stapt op omdat hij vreest voor chaos.

En vandaag komen daar dus brexit-minister Dominic Raab en minister van Arbeid Esther McVey bij, evenals de onderministers Suella Braverman (brexit) Shailesh Vara (Noord-Ierland).

Het huidige kabinet telt behalve premier May 20 ministers. In het Britse stelsel zijn bewindslieden niet alleen lid van de regering, maar ook van het Lagerhuis. Behalve ministers ('secretary') zijn er onderministers ('junior secretary') en staatssecretarissen ('minister').