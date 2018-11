Speciale EU-top over exit VK: wordt het een knuffel of een slap handje?

Wordt het een fotomoment waarop de Britse premier formeel wegloopt, wordt het een knuffelmoment of gewoon een slappe handdruk met een 'tot ziens'? De grote vraag die Brussel vandaag nog bezighoudt is: hoe ga je uit elkaar? Wat zijn de formaliteiten die passen bij het nemen van afscheid?

Het is de eerste keer dat een land daadwerkelijk de Europese Unie verlaat. Tot op heden werd de EU alleen maar groter en werd de toetreding van nieuwe landen altijd feestelijk gevierd. Maar vandaag wordt de scheiding tussen de EU en de Britten min of meer formeel.

Natuurlijk moeten er nog heel veel stappen worden genomen, maar de belangrijkste stappen aan de kant van Brussel zijn nu gezet. Vanaf vandaag moet premier May het echt helemaal alleen doen en wacht iedereen op het continent gespannen af of ze de scheiding door het Britse Lagerhuis krijgt.

Gezucht en gesteun

In de afgelopen week trokken de Spanjaarden nog de meeste aandacht. Premier Sanchez speelde het spel hard en aarzelde zelfs niet om een mogelijk veto in te zetten. Bij de betrokken ambtenaren en diplomaten veroorzaakte het Spaanse verzet veel gezucht en gesteun.

De aan het begin van de week gepresenteerde oplossing, een speciale verklaring, bleek uiteindelijk de oplossing te zijn voor Madrid om alsnog akkoord te gaan. Spanje mag altijd meepraten over de toekomst van Gibraltar.

Intern gebruik

Maar het Spaanse verzet lijkt vooral voor intern gebruik te zijn geweest. "Er komen regionale verkiezingen aan", was de meest gehoorde verklaring deze week in de Brusselse wandelgangen. Bovendien schreef de premier van Gibraltar nog een speciale brief aan zijn onderdanen met daarin de verzekering dat Spanje echt niks over het land te vertellen gaat krijgen.

Over de toekomst van Gibraltar, maar ook over wie waar mag vissen en hoe we handel gaan drijven met elkaar, zal nog veel gesproken gaan worden de komende tijd. Maar eerst is vandaag de formele plechtigheid. Vanaf negen uur druppelen de eerste regeringsleiders binnen. Eerst vergaderen de 27 EU-leiders met elkaar en om elf uur voegt de Britse premier May zich bij de andere leiders. Het is de bedoeling dat de speciale top een uur later is afgelopen.