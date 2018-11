Remakes van tekenfilmklassiekers 'heel slim van Disney'

De originele tekenfilm uit 1994 was een megasucces voor Disney. De kosten waren 45 miljoen dollar, de opbrengst bijna een miljard. De nieuwe versie is dus niet handgetekend, maar een zogeheten CGI-project. Computer generated imagery, oftewel volledig met de computer gemaakte animaties.

Een aantal jaar geleden werd met dezelfde techniek een nieuwe Jungle Book (origineel 1967) gemaakt. Volgens Blokland was dit project voor Disney een belangrijke test of zo'n digitale remake zou aanslaan. "En het slaagde, want het publiek kwam in groten getale naar de bioscoop." Het budget was 175 miljoen dollar en de film leverde in bioscopen wereldwijd 966 miljoen dollar op.

'Veel harder'

De sfeer van de remake was een stuk grimmiger dan de originele kinderfilm. "De dieren zagen er realistisch uit en daardoor kwamen de beelden veel harder aan", zegt Blokland. Een cartoonachtige wurgslang ziet er immers minder eng uit dan een levensechte. Zowel Blokland als Van Eijl vonden de remake geslaagd, mede dankzij de donkere, meer realistische stijl.