Eerste beelden Lion King-remake online

De trailer toont vooral de presentatie van de pasgeboren Simba op Pride Rock. Veel van de beelden zijn overduidelijk geïnspireerd door het origineel en worden opnieuw begeleid door Elton Johns Circle of life. Ook is een beroemde monoloog te horen van leeuwenkoning Mufasa, opnieuw vertolkt door James Earl Jones.

De film kent een sterrencast: Donald Glover is de stem van Simba, Beyoncé van zijn geliefde Nala, Chiwetel Ejiofor is slechterik Scar en Seth Rogen vertolkt knobbelzwijn Pumba.

Populair

Regisseur Jon Favreau maakte naam in Hollywood met drie Iron Man-films en regisseerde in 2016 de Disney-remake van The Jungle Book.

De net vrijgegeven trailer van anderhalve minuut is populair: binnen enkele uren waren er op YouTube al vijf miljoen views binnen.

The Lion King komt zomer volgend jaar in de bioscoop, precies 25 jaar na het origineel. Die film geldt nog altijd als een van de meest succesvolle Disney-producties: wereldwijd werd bijna een miljard dollar binnengehaald en de gelijknamige musical is al jaren populair.