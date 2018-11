Rutte: aso's bij intocht Sint waren vooral doorgesnoven hooligans

Verkeerde zaak

De premier zei dat hij het ermee eens is dat mensen die met dingen hebben gegooid en zich schuldig hebben gemaakt aan racisme vervolgd moeten worden. En dat geldt wat hem betreft ook voor het brengen van de Hitlergroet. "Maar dat is een zaak van het Openbaar Ministerie."

Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het een verkeerde zaak dat er nu wordt gesproken over het eventueel verbieden van demonstraties bij een volgende intocht. Als demonstranten worden aangevallen, moet je niet racisme en geweld belonen door demonstraties te verbieden", vindt Paternotte.

Rutte herhaalde dat hij nooit voor een demonstratieverbod heeft gepleit. Hij vindt het prima dat er gediscussieerd wordt over het uiterlijk van de pieten en dat dit ook leidt tot een verandering van het feest. "Maar ik vind het logisch om als volwassenen kinderen daar niet mee lastig te vallen. Als er kinderen bij zijn moeten we ons als volwassenen gedragen."

De premier zei afgelopen vrijdag al dat het zijn voorkeur zou hebben als mensen ervoor zouden kiezen om verhitte discussies te voeren "in de 49 weken dat Sinterklaas niet in het land is".