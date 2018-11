Rutte over intochten: 'Aso's verpesten het voor iedereen'

Premier Rutte heeft gereageerd op de ongeregeldheden rond Zwarte Piet-betogingen en sinterklaasintochten afgelopen weekeinde. "De aso's die zich afgelopen zaterdag hebben laten zien, verpesten het voor iedereen, zeker voor de kinderen", zei Rutte.

In verschillende steden verliep de sinterklaasintocht onrustig. Tientallen mensen werden opgepakt. Zo werden in Rotterdam betogers van Kick Out Zwarte Piet bij de Erasmusbrug belaagd door pro-Pietdemonstranten.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International riep gisteren Rutte al op het geweld tijdens de sinterklaasintochten te veroordelen.

Rutte had geen goed woord over voor de onruststokers: "Als er kinderen bij zijn, moeten wij ons gedragen als volwassenen. Ik heb helemaal niets met Zwarte Piet-extremisten, ik ben noch voor noch tegen. De discussie kun je voeren in praatprogramma's, maar toch niet waar de kinderen bij zijn, come on. Dit is een kinderfeest. Doe het even rustig en doe het op een andere plek".

Hier en daar grimmig

In Eindhoven werden anti-Zwarte-Pietdemonstranten belaagd door een groep voetbalhooligans die gooiden met blikjes bier en eieren. In Den Haag werd een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet afgelast. Toen de politie de anti-Zwarte-Pietdemonstranten naar het Centraal Station begeleidde, drongen pro-Pietbetogers zich op. "Die hooligans die daar klaar stonden, dat is natuurlijk puur asogedrag", aldus Rutte.

Ook in Leeuwarden hing een grimmige sfeer rond de intocht. Zo greep de Friese politie in op het Zaailand, waar een groep die deels bestond uit supporters van voetbalclub Cambuur de confrontatie zocht met anti-Zwarte-Pietdemonstranten.

In Amsterdam en Utrecht waren geen noemenswaardige incidenten tijdens de intocht.

'Steun voor verandering zwarte piet'

Op de vraag of de ongeregeldheden bewijzen dat er meer politieke sturing nodig is, zei Rutte: "Dat is niet waar. Het gaat wel goed. Je ziet toch dat zwarte piet langzaam verandert, dat de steun in Nederland voor die verandering toeneemt. Er is dus een verandering in maatschappelijke opvattingen daarover, dus dat gaat goed".