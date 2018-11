Inwoners grensstad Mexico protesteren tegen migrantenkarvaan: 'Weg! Weg!'

De 24-jarige Josue Caseres uit Honduras, die recent aangekomen is in de grensstad, verzucht tegen persbureau AP dat hij juist vanwege het geweld in zijn eigen land is gevlucht. "Hoe kunnen ze dan denken dat we hier komen om gewelddadig te zijn?"

Sommige inwoners van Tijuana zijn niet blij met de komst van de karavaan, die voor een groot deel uit families bestaat. Burgemeester Juan Manuel Gastelum spreekt van een "lawine" waarop de stad niet voorbereid is. Omdat de VS maar honderd asielaanvragen per dag in behandeling neemt, rekende hij uit dat de migranten minstens een half jaar in zijn stad zullen verblijven.

Grensstad als eindstation

"Tijuana is een eindstation voor veel migranten", vertelt correspondent Marc Bessems. "Al langer vertrekken er iedere dag mensen uit Midden-Amerika naar de VS, hopend op een beter leven. Sommigen zitten er al heel lang." Veel migranten komen terecht in krottenwijken aan de rand van de stad, die bij elkaar 1,3 miljoen inwoners tellen.

Bessems begrijpt dat er daarom protest begint te komen. "De stad kan het aantal vluchtelingen niet aan: er slapen nu al veel mensen op straat. Het wordt een humanitaire crisis. Ook een groot deel van deze karavaan zal blijven hangen in Tijuana, om een visumprocedure te beginnen of om te sparen voor een mensensmokkelaar."