Amnesty: 'Rutte moet geweld tijdens Sinterklaasintocht veroordelen'

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven zei na afloop dat een grens is overschreden. Hij sprak van "zeer intimiderend gedrag van een heel grote groep agressieve, onaangekondigde hooligans."

Volgens Amnesty International moet de premier het voorbeeld van Jorritsma volgen. "Rutte moet zich fel uitspreken tegen het geweld. Hij blijft nu stil. Met niks zeggen, geef je ook een signaal af", zegt woordvoerder Emile Affolter.

Eieren en blikjes bier

Pro-Pietbetogers bekogelden tijdens de sinterklaasintocht in Eindhoven demonstranten van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) met eieren en blikjes bier. Ook in Rotterdam werden KOZP-betogers bij de Erasmusbrug belaagd door pro-Pietdemonstranten. Die gooiden met eieren, vuurwerk en rookbommen naar de betogers.

De burgemeesters van Nijmegen en Zwolle besloten eerder deze week demonstraties van actiegroep KOZP te verbieden uit angst voor ongeregeldheden. En in Den Haag en Den Helder gingen geplande demonstraties van de actiegroep op het laatste moment niet door vanwege dreigingen met geweld.

Ook hierover had de premier van zich moeten laten horen, zegt Affolter. "In Nederland heb je het recht om te demonstreren. Als je dat recht op meerdere plekken niet kan uitoefenen doordat groepen dreigen met geweld, gaat er in onze ogen echt wat mis. Rutte zegt vaak dat hij vrijheid van meningsuiting belangrijk vindt. Dan moet hij ook nu zeggen dat dit recht voor iedereen geldt, 365 dagen per jaar."

Landelijke intocht

Rutte riep vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie ouders op om vooral met hun kinderen naar de landelijke intocht in Zaanstad te gaan. Hij zei toen dat het zijn voorkeur zou hebben als mensen ervoor kozen om discussies over het uiterlijk van de pieten te voeren "in de 49 weken dat Sinterklaas niet in het land is".

Op de landelijke intocht kwamen zo'n 30.000 mensen af. Volgens burgemeester Hamming verliep het feest zonder grote problemen.