Kabinet roept ouders op: ga vooral naar Sint-intocht

Het kabinet wil dat mensen zich er morgen niet van laten weerhouden om naar de intocht van Sinterklaas in Zaanstad te gaan. "Over één ding is de hele samenleving het eens: dat we kinderen allemaal de magie van het sinterklaasfeest gunnen", zei premier Rutte op zijn wekelijkse persconferentie.

Rutte noemde het sinterklaasfeest een feest van de samenleving. Hij vindt het logisch dat er discussie is over de vorm van dat feest. "Maar het is zaak die discussie kalm, waardig en respectvol te voeren en je op passende momenten in te houden."

Het zou zijn voorkeur hebben als mensen ervoor kozen om verhitte discussies over het uiterlijk van de pieten te voeren "in de 49 weken dat Sinterklaas niet in het land is".

Vier demonstraties

Er zijn morgen vier groepen die willen demonstreren in Zaanstad. Het gaat om voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Veel ouders zouden er om die reden over denken om hun kinderen weg te houden.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei eerder vandaag al: "Ik wil ouders oproepen: voel je vrij om erheen te gaan."

Volgens hem is er "een behoorlijk grote inzet" van politiemensen. Hij gaat ervan uit dat alles rustig verloopt. De minister wijst erop dat er vandaag een ontspannen gesprek is geweest tussen de 'blokkeerfriezen' en antizwartepietactivisten. Dat is een goede ontwikkeling, vindt hij.

"Ik hoop dat mensen morgen, waartegen ze ook willen demonstreren, dat redelijk doen en dat Sinterklaas gewoon kan aankomen. Het is een oud kinderfeest en ik zou het heel erg zonde vinden als mensen er niet naartoe zouden gaan."