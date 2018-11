Sinterklaas in veel plaatsen feestelijk verwelkomd

Hamming zegt dat zijn gemeente "erop gebrand was" een veilig kinderfeest te houden. "Gecombineerd met vrijheid van meningsuiting. Ik denk dat we hebben laten zien dat dat heel goed te combineren is." De intocht ging gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen. Zo werden alle bezoekers gefouilleerd.

Die veiligheidsmaatregelen zeggen dat mensen nog meer met elkaar in gesprek moeten, zegt Hamming. "En ook dat we moeten nadenken over hoe we dit kinderfeest zo kunnen laten zijn dat het voor iedereen is. Dat is denk ik een dure verplichting die op iedereen en iedere ouder rust. Om te zorgen dat dit kinderfeest, dat veel te mooi is, niet kapot gemaakt wordt door de discussie."

Ook elders in het land was de intocht van Sinterklaas meestal feestelijk. In Harderwijk kreeg Sinterklaas een bijzonder welkom in de haven, zo is te zien op onderstaande beelden.