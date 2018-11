Gouverneursrace Georgia eindigt ongekend bitter

"Laat één ding duidelijk zijn: ik geef mijn verlies niet toe." Met die woorden eindigde Stacey Abrams haar strijd om de gouverneur van de Amerikaanse staat Georgia te worden. Ze maakte ook duidelijk dat ze naar de rechter stapt om misstanden in de verkiezingen aan te kaarten.

De strijd tussen Abrams en haar Republikeinse tegenstander Brian Kemp trok landelijke aandacht: Kemp kreeg de uitgesproken steun van president Trump, Abrams wist oud-president Obama en mediaster Oprah Winfrey te strikken voor haar campagne om als eerste zwarte vrouw gouverneur te worden.

De verkiezingen van vorige week dinsdag liepen uit op een nek-aan-nekrace. Tien dagen lang deden Kemp en Abrams er alles aan om als winnaar uit de bus te komen, maar uiteindelijk zag Abrams in dat haar pogingen op niets zouden uitlopen. Daarop trok ze haar conclusies.

In haar toespraak legde ze uit waarom ze niet officieel haar verlies wil toegeven. "Je verlies toegeven betekent dat alles eerlijk is verlopen. Als een gewetensvol en gelovig vrouw kan ik dat niet." Ze wilde niet "lieve dingen zeggen en mijn lot aanvaarden".

'Flagrant wanbestuur'

Eerder sprak Abrams er al schande van dat Kemp als bewindspersoon in de staat toezicht hield op zijn eigen verkiezing. Ze betichtte hem ervan dat hij haar kiezers probeerde af te schrikken met strenge kiesregels. Kemp ontkende dat.

Om dergelijke praktijken in de toekomst te voorkomen, stapt Abrams naar de rechter. Wat ze precies wil doen aan het "flagrante wanbestuur" is nog niet duidelijk.

Kemp nam een meer verzoenende toon aan in zijn overwinningstoespraak, waarin hij op Abrams passie prees. "De verkiezing is voorbij en hardwerkende Georgians willen door. We moeten de tweedracht uit het verleden achter ons laten en werken aan de veelbelovende toekomst."