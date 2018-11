Miljoenen als James kunnen in VS niet stemmen door strenge wetgeving

Via de opvang waar hij verbleef, in de stad Reston in Noord-Virginia, kwam Gray in contact met medewerkers van Spread the Vote: een politiek neutrale organisatie die mensen in zijn situatie helpt om weer een identiteitsbewijs te krijgen. Deels is de bedoeling daklozen te helpen aan huisvesting en gezondheidszorg, maar de voornaamste reden is een andere: Spread the Vote wil kwetsbare mensen helpen stemmen. Want ook daarvoor is in verschillende Amerikaanse staten, zoals in Virginia, een identiteitsbewijs nodig.

Meer regels, meer verwarring

De strenge vereisten om te stemmen zijn in Amerika een relatief recent fenomeen. Waar het in 2006 nog in geen enkele staat een identiteitsbewijs met foto nodig was, is dat nu in twintig staten het geval. In veertien andere is een identiteitsbewijs zonder foto voldoende.

"Zo'n kaartje krijgen klinkt eenvoudig, maar dat valt erg tegen", zegt Christelles Brown, directeur van Spread the Vote Virginia. "Meer regels brengen ook meer verwarring met zich mee. Veel mensen weten niet welke formulieren ze moeten invullen. Dan is het makkelijker om te zeggen: laat dat stemmen maar zitten."

Dat wil Spread the Vote voorkomen. De organisatie werd opgericht na de presidentsverkiezingen in 2016, toen bleek dat naar schatting 21 miljoen Amerikanen niet hadden gestemd omdat ze niet voldeden aan de vereisten om zich te registreren. Inmiddels is Spread the Vote actief in vijf staten die bekendstaan om de strenge eisen voor mensen die willen stemmen. Vrijwilligers sporen mensen op die niet geregistreerd zijn, helpen hen papieren in orde te krijgen en springen bij in de kosten. Dat geld haalt de organisatie vooral uit private donaties.

Opkrabbelen

"De mensen die we helpen, zijn vaak mensen die weer overeind proberen te krabbelen", zegt Christelle Brown. De meeste nieuwe stemmers die Spread the Vote registreert zijn arm, dakloos of komen net uit de gevangenis.

"De voornaamste moeilijkheden zijn het identiteitsbewijs met foto, en het vervoer om dat te kunnen aanvragen", merkt Brown. Dat laatste geldt volgens haar vooral op het platteland: "In sommige van de gebieden waar wij actief zijn, moet je om een identiteitsbewijs aan te vragen een uur rijden met de auto. Openbaar vervoer is daar niet. Probeer daar zonder rijbewijs maar te komen."