Op campagne in de VS: en dan staat ineens Oprah Winfrey voor je deur

Behalve langs deuren gaan, is Winfrey ook aanwezig bij campagnebijeenkomsten van Abrams. "Jij krijgt een stem, jij krijgt een stem, jij krijgt een stem", roept Winfrey naar het publiek, een verwijzing naar toen ze in haar talkshows regelmatig cadeaus gaf aan het publiek.

Abrams wil zich onder meer inzetten voor betaalbare woningen, het creƫren van banen en gelijke behandeling voor iedereen. Ook wil ze een strenger wapenbeleid. "Ze wil de wapens niet afpakken van de mensen, ze wil dat er met gezond verstand wordt omgegaan met wapens", zegt Winfrey.

Winfrey benadrukte nogmaals dat ze zelf geen gooi doet naar het presidentschap. Begin dit jaar waren er geruchten dat ze in 2020 mee wilde doen aan de presidentsverkiezingen.

'Dit is geen Hollywood'

De Republikeinse kandidaat, Brian Kemp, krijgt steun van vicepresident Mike Pence. De vicepresident had op een campagnebijeenkomst van Kemp een boodschap voor Winfrey en Abrams: "Dit is geen Hollywood, dit is Georgia en Georgia wil een gouverneur die zich inzet om de inwoners van Georgia op de eerste plaats te zetten. Dat is wat Brian Kemp gaat doen", zei Pence tegen het publiek.