Wil Oprah Winfrey de opvolger worden van Donald Trump?

Gaat de Amerikaanse tv-persoonlijkheid Oprah Winfrey meedoen aan de presidentsverkiezingen in 2020? Deze vraag is haar al vaker gesteld, en altijd zei ze resoluut "nee", maar is na haar alom geprezen speech bij de uitreiking van de Golden Globe Awards weer helemaal actueel.

Oprah Winfrey kreeg een oeuvreprijs uitgereikt en sprak in haar toespraak steun uit voor vrouwen die slachtoffer zijn geweest van misbruik of geweld. "Er zal een dag aanbreken waarop vrouwen en mannen zullen opstaan die ervoor zorgen dat niemand ooit nog me too hoeft te zeggen."

'Ronduit presidentieel'

Ze kreeg een staande ovatie en werd op sociale media geprezen. De hashtag #Oprah2020 was enige tijd trending op Twitter.

Brian Stelter, de mediacorrespondent van CNN, noemde haar toespraak "ronduit presidentieel". Hij sprak twee goede vrienden van de televisiester die hem vertelden dat ze serieus overweegt om zich voor de verkiezingen van 2020 kandidaat te stellen. Maar, zo stelden ze, ze heeft daarover nog geen besluit genomen.