Golden Globes in teken van #MeToo, Oprah Winfrey steelt de show

Hij had het aangekondigd: de Golden Globes 2018 zouden in het teken staan van #MeToo. Presentator Seth Meyers hield woord en opende de 75ste editie van de awardshow met: "Goedenavond, dames en overgebleven heren."

Enkele minuten later ging het al over filmproducent Harvey Weinstein, die de afgelopen tijd door meerdere actrices is beschuldigd van seksueel misbruik. "Maak je geen zorgen", zei Meyers. "Over twintig jaar horen we weer van hem. Dan is hij de eerste persoon die wordt uitgejouwd bij het herdenkingsgedeelte van de show." De presentator richtte zich ook op Kevin Spacey en andere mensen uit de film- en tv-wereld die in verband zijn gebracht met seksueel wangedrag.

#MeToo was een terugkerend thema tijdens de Golden Globes. Al op de rode loper namen actrices een standpunt in. Zij waren vrijwel allemaal in het zwart gekleed en acht van hen hadden vrouwenrechtenactivisten uitgenodigd op het gala in Beverly Hills.