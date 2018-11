Ruim 40.000 meningokokkenvaccins besteld bij apothekers

Bij apothekers zijn dit jaar ruim 40.000 meningokokkenvaccins besteld. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Het gaat om bestellingen buiten het Rijksvaccinatieprogramma om.

De cijfers, over de maanden januari tot en met oktober, geven het aantal bestellingen weer bij de bijna 2000 openbare apotheken in Nederland. Mensen kunnen het vaccin alleen verkrijgen nadat een arts er een recept voor heeft uitgeschreven.

Piek

35.000 van de 40.000 vaccins werden besteld in september en oktober. In die maanden was er veel publiciteit over jongeren die een meningokokken type W-infectie hadden opgelopen. In totaal hebben tot en met oktober 93 mensen dit jaar zo'n infectie gekregen. Van hen zijn er negentien overleden.

Het is niet duidelijk hoeveel van de 40.000 vaccins die bij de apotheken zijn besteld, zijn gegaan naar jongeren die ook een oproep hebben gehad in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma, of die nog krijgen.

Extra ronde

Het kabinet besloot vorig jaar tot een extra vaccinatieronde van jongeren tussen de 14 en 18, omdat steeds meer mensen een meningokokken type W-infectie oplopen. Zo'n infectie kan leiden tot hersenvliesontsteking. De groep jongeren die een extra oproep krijgt is het vaakst drager van de meningokokken W-bacterie.