'Duizenden 14-jarigen halen geen inenting tegen meningokokken'

In sommige regio's in Nederland is bijna een kwart van de 14-jarigen niet komen opdagen voor inenting tegen meningokokken type W. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Met name in en rond de 'biblebelt', de streek die loopt van Zeeland via de Veluwe naar Overijssel, was de opkomst veel lager.

Alle jongeren die dit jaar (vanaf mei) 14 jaar worden, krijgen voor het eerst een oproep voor een vaccinatie tegen meningokokken W. De krant maakte een ronde langs tien instanties in Nederland die de inentingen hebben afgerond. Daaruit blijkt dat veel tieners de oproep negeren.

In de omgeving van Apeldoorn was de opkomst bijvoorbeeld nog geen 78 procent. Volgens een jeugdarts in de krant komt dat doordat die regio tegen de biblebelt aanligt en mensen zich daar niet laten inenten om godsdienstige redenen. In andere regio's, bijvoorbeeld Gooi en Vechtstreek, was de opkomst met 90 procent aanzienlijk hoger.

Sinds 2015 is er sprake van een toename van het aantal gevallen van besmetting met meningokokken W. Dit jaar werden al 93 mensen ziek, van wie er negentien zijn overleden. Vorig jaar raakte 68 mensen besmet, zeven van hen overleefden dat niet.

Wie besmet raakt met meningokokken W kan hersenvliesontsteking krijgen, of bloedvergiftiging. Een op de drie mensen overleeft dat niet.

In deze video leggen we uit waarom bijna een miljoen jongeren een oproep voor een vaccinatie tegen meningokokken krijgen: