De prangende vragen over meningokokken beantwoord

Maurits was wel ingeënt tegen meningokokken type C, maar niet tegen type W. Gisteren werd bekend dat het RIVM met een vaccinatieprogramma begint bij 14-jarigen, omdat jongeren het vaakst drager zijn van de meningokokken W-bacterie. Daarom dragen ze ook het meest bij aan de verspreiding ervan onder andere leeftijdsgroepen. Maar iedereen kan de meningokokkenziekte krijgen, al komt de ziekte het meest voor bij kinderen tot 2 jaar, tieners tussen de 14 en 20 jaar en volwassenen ouder dan 50 jaar.

Hoe kun je het krijgen?

Meningokokken, die vaak in de keel of neus zitten van gezonde mensen, verspreiden zich door de lucht. Door bijvoorbeeld niezen of hoesten kan de meningokok in de neus of keel van een ander terechtkomen.

Ook door zoenen kun je besmet raken, maar het betekent niet dat je daar ziek van hoeft te worden. De bacteriën kunnen weken tot maanden in de neus- en keelholte blijven zonder ziekte te veroorzaken.

De kans dat mensen twee keer dezelfde meningokokkenziekte krijgen, is heel klein. Bij iemand die bijvoorbeeld type C heeft gehad, heeft het lichaam afweerstoffen tegen dit type gemaakt. Maar de kans bestaat nog wel dat degene ziek wordt van een andere meningokokkentype.

Helpt vaccinatie?

Kinderen tot veertien maanden worden sinds 2002 gevaccineerd tegen meningokokkenziekte. In 2001 kregen bijna driehonderd mensen een infectie door meningokokken C. Sinds deze uitbreiding van het vaccinatieprogramma is dat teruggelopen tot ongeveer tien per jaar.

Tot 1 mei dit jaar was de vaccinatie alleen tegen type C, maar inmiddels is het vaccin uitgebreid, omdat er de laatste jaren steeds meer mensen ziek werden door het type W. Daarom wordt nu gevaccineerd tegen de meningokokkenziekten A, C, W en Y. Een vaccin tegen alleen type W bestaat niet.