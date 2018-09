'Alles leek op een griepje', maar ruim twee weken later was Maurits dood

"Na een moedige strijd van 20 dagen tegen de meningokokkensepsis gaf het lichaam van onze zo gelukkige, vrolijke, grappige Maupie het op. We zijn diepbedroefd, maar dankbaar voor wie hij voor ons was."

Dit was vorige maand de tekst in de rouwadvertentie van de 17-jarige Maurits Gravendeel, die stierf aan een meningokokkenbesmetting.

Het gezin vertrok eind juli voor een vakantie naar Italië. "Toen we aankwamen in Rome voelde Maurits zich niet zo lekker", vertelt zijn vader Bert Gravendeel. "Hij was hangerig, rillerig en hij had het koud. Hij is wel gewoon gaan slapen." Alles leek op een griepje, maar toen Maurits de volgende ochtend wakker werd, gingen alle alarmbellen af.

In de video hieronder vertellen de ouders van Maurits dat hun zoon wel was ingeënt tegen meningokokken type C: