Sancties tegen Tanzania om mensenrechten meisjes en homo's

Tanzania wordt gestraft vanwege de omgang met mensenrechten van meisjes en homoseksuelen. De Wereldbank en de Deense regering treffen los van elkaar financiƫle sancties tegen het Afrikaanse land.

De Wereldbank, die leningen verstrekt aan ontwikkelingslanden, schrapt een lening van 265 miljoen euro aan Tanzania. Het instituut is met name bezorgd over het overheidsbeleid dat zwangere meisjes niet worden toegelaten op scholen.

Anti-homo-opmerkingen

Verder zet Denemarken een streep door een subsidie van 9 miljoen euro. Het land is volgens persbureau Reuters op het gebied van ontwikkelingshulp 's werelds op een na grootste donor van Tanzania. Aanleiding voor het schrappen van de hulp zijn "negatieve ontwikkelingen" op het gebied van de mensenrechten, zegt minister Tornaes voor Ontwikkelingssamenwerking.

Ze wijst onder meer op anti-homo-opmerkingen die een hoge Tanzaniaanse functionaris onlangs maakte. Deze man, de gouverneur van Dar es Salaam, kondigde een speciaal team aan om homo's en prostituees op te pakken.

Nederlandse EU-ambassadeur weg

De Tanzaniaanse regering van president nam afstand van de uitlatingen, maar dat nam de internationale zorgen over de mensenrechten van minderheden niet weg. De Europese Unie kondigde aan de relatie met Tanzania te herzien en trok zijn ambassadeur terug, de Nederlander Roeland van der Geer.

Vandaag kwam de EU met een nieuwe verklaring over Tanzania, waarin de zorgen nogmaals worden aangestipt. "De EU is heel bezorgd over de verslechterende situatie voor lhbti-mensen", schrijft buitenlandchef Mogherini.

Mogherini zegt ook dat vrijheden van media, politieke partijen en maatschappelijke organisaties steeds verder worden beknot door de Tanzaniaanse autoriteiten. Het terugtrekken van de ambassadeur was volgens haar een direct gevolg van druk die in Tanzania op hem werd uitgeoefend. Details daarover geeft ze niet.