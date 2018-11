Regering Tanzania neemt afstand van klopjacht op homo's

De regering van Tanzania heeft afstand genomen van een geplande klopjacht op homoseksuelen. Vorige week kondigde de gouverneur van Dar es Salaam de oprichting van een speciaal team aan dat homo's, prostituees en fraudeurs zou gaan opsporen en oppakken. Die aankondiging leidde tot grote internationale woede.

Volgens het Tanzaniaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om uitspraken die gouverneur Paul Makonda op eigen titel heeft gedaan, en staan ze niet voor het beleid van de regering. Makonda zei dat er al een lijst van vermeende homoseksuelen was.

De Europese Unie heeft zijn ambassadeur in Tanzania inmiddels teruggetrokken. In een verklaring zegt de EU de relatie met het Oost-Afrikaanse land te herzien. "De EU betreurt de verslechtering van de mensenrechten en de rechtsstaat in Tanzania."

Sociale media

Ook de VS uitte bezorgdheid. Het land waarschuwde Amerikanen in Tanzania hun socialemedia-accounts goed te bekijken en berichten die in strijd zijn met de Tanzaniaanse wet op homoseksualiteit te verwijderen.

Homoseksualiteit is in Tanzania officieel verboden. Homoseksuelen kunnen tot maximaal 30 jaar gevangenisstraf krijgen, maar het komt zelden tot strafvervolging.