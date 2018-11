Repatriëring Rohingya naar Myanmar mislukt: 'Ze zijn doodsbang'

"Ze willen niet terug omdat ze doodsbang zijn", zegt Maas. "Deze mensen zijn vorig jaar weggevlucht voor massamoorden, massaverkrachtingen, brandstichtingen en die zouden nu terug moeten en zich moeten overleveren aan dezelfde militairen die dat hebben gedaan. Er is geen enkele garantie voor hun veiligheid."

"Als ze teruggaan komen ze terecht in kampen, bewaakt door die militairen, en ze krijgen geen staatsburgerschap, ze krijgen geen garanties voor hun veiligheid. Ze krijgen eigenlijk helemaal niks en ze hebben geen idee waar ze terechtkomen."

Concentratiekampen

De vraag is ook of er wel iets is om naar terug te keren want veel Rohingya-dorpen zijn verwoest en hun landbouwgrond is door de regering aan andere (boeddhistische) boeren gegeven. Ook komen ze niet in aanmerking voor een staatsburgerschap. Ze kunnen alleen een National Verification Card krijgen waarmee ze binnen Myanmar kunnen reizen. Maar de Rohingya weigeren die kaart omdat die hen in feite tot buitenlanders bestempelt.

De Rohingya zijn ook bang dat de tijdelijke transitkampen die in Myanmar voor hun terugkeer zijn opgezet uiteindelijk concentratiekampen zullen blijken te zijn. Kampen waar ze nooit meer uit kunnen, net als in 2012 gebeurde na een legeractie in Myanmar.