Kaag: situatie in Rohingya-kampen Bangladesh niet voor te stellen

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking roept de regering van Myanmar op om organisaties als VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en andere internationale instanties "onbelemmerd toegang" te geven tot het land. Dat heeft ze gezegd na afloop van een gesprek met de Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi.

Kaag bezocht deze week zowel Bangladesh als Myanmar om zo een beeld te krijgen van de situatie in beide landen. Ze ging onder meer naar een vluchtelingenkamp in Kutupalong, waar ruim 600.000 Rohingya-vluchtelingen worden opgevangen. Volgens de VN is dat het grootste vluchtelingenkamp van de wereld.

"Dat is niet voor te stellen", zei ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Er is daar geen riolering, alles hutje-mutje, alles en iedereen op elkaar. De ratten en ongedierte vieren daar hoogtij. Ze zijn blij dat er nu wat schoon water is. Het is een mensonwaardig bestaan."

De aantallen vluchtelingen maakten op haar een enorme indruk, zegt Kaag. "Ze hebben het ontzettend moeilijk. Ik heb veel gesprekken gevoerd, onder meer met vrouwen en meisjes. Zij praten over geweld, seksueel geweld en natuurlijk de enorme angst die ze hebben meegemaakt. En de zorgen die er zijn. Over hun eigen toekomst en het verblijf in Bangladesh. En ook de angst om terug te keren naar Myanmar."