Politie wil stroomstootwapen in hele land gebruiken

De politie wil alle agenten die op 112-meldingen afgaan, voorzien van een stroomstootwapen. Vandaag heeft de politie aan de minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gevraagd het wapen landelijk in te voeren.

De politie wil ieder basisteam in Nederland (168 in totaal) uitrusten met een aantal stroomstootwapens. Agenten kunnen die dan meenemen als ze de straat op gaan.

Op verschillende plaatsen in Nederland heeft de politie het stroomstootwapen getest. Agenten waren positief; volgens hen is het een bruikbare aanvulling op de wapenstok en pepperspray. Ook hoeven ze minder vaak te schieten of de politiehond in te zetten.

Tijdens de pilot is het stroomstootwapen ruim 300 keer gebruikt. Volgens de politie heeft geen enkele verdachte, agent of omstander ernstig letsel opgelopen. Vaak is dreigen met het wapen al genoeg om een verdachte onder controle te krijgen. In twee derde van de gevallen waren de verdachten onder invloed van drank of drugs of verkeerden ze in verwarde toestand.