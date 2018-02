Politie gebruikt taser vooral om te dreigen

De politie heeft het afgelopen jaar ruim 300 keer een stroomstootwapen ingezet. In de meeste gevallen bleef het bij dreigen met de taser, blijkt uit cijfers van de politie. Er is nu een jaar geëxperimenteerd met de taser in vooral Rotterdam, Zwolle en Amersfoort.

Tijdens de proefperiode hebben agenten 65 keer iemand daadwerkelijk getaserd. Uit het wapen schieten dan pijltjes, waarna een elektrische schok volgt en iemand tijdelijk verlamd raakt.

In nog eens 54 gevallen deelde de politie een schok uit door de taser tegen iemands lichaam te drukken. De verdachte raakt dan niet verlamd, maar krijgt alleen een pijnlijke stroomstoot.

"We hebben het wapen aangeschaft om het te kunnen afvuren, maar we zien dat het ook op deze manier wordt gebruikt", zegt plaatsvervangend politiechef Willem Woelders. "Daaraan besteden we nu ook meer aandacht in de opleiding."

Letsel

Meestal was het volgens de politie genoeg om te dreigen met de taser, waardoor geweld kon worden voorkomen. Eerder zei de politie al tevreden te zijn over het stroomstootwapen, juist vanwege dat afschrikwekkend effect.

Volgens Woelders is vrijwel geen letsel geconstateerd bij verdachten die zijn getaserd. "De ervaring is buitengewoon vervelend, maar je moet ook kijken naar onze alternatieven. De gevolgen kunnen voor een verdachte vele malen groter zijn als we een politiehond of vuurwapen moeten inzetten."