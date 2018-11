Tweede Kamer wil af van woonadressen in register Kamer van Koophandel

Kosten hoger

Ook de KvK is positief. Woordvoerder Hester Schoppert verwijst naar het onderzoek dat onder 1700 ondernemers is gedaan. "Bijna de helft van de ondernemers in Nederland is er voorstander van om deze maatregel door te voeren. Deze motie is een goede stap. Het is nu aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om te bepalen vanaf wanneer deze maatregel zal ingaan."

De Kamer van Koophandel besloot vorige week al telefoonnummers uit het online register te verwijderen, daarvoor is geen wetswijziging nodig. De nummers worden vaak gebruikt voor direct marketing. Ze zijn nog wel te vinden in het Handelsregister.

Dat de motie is aangenomen wil nog niet zeggen dat de adressen ook daadwerkelijk zullen worden afgeschermd. Kamermoties zijn niet-bindend, het kabinet moet besluiten of ze worden uitgevoerd.