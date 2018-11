Zzp'ers blij met afschermen telefoonnummer, maar ze willen meer privacy

Het is en blijft een dilemma voor de KvK, zegt Liv van der Veen, manager afdeling Beleid en Juridische Zaken. Aan de overlast moet een eind komen, zegt ze, maar ze ziet ook de voordelen van openbaarheid van gegevens. "Openbare gegevens kunnen fraude tegengaan, omdat je op deze manier goed kunt zien met wie je als ondernemer zaken doet. Anderzijds heeft die openbaarheid een invloed op de privacy van personen en kunnen aanbieders ongewenst contact opnemen."

Eerste stap

Maar binnen dat wettelijke kader is een aanpassing van de regels dus wel mogelijk, bewijst dit nieuwe besluit. Belangenbehartiger PZO wijst erop dat er een flink contrast is tussen de bescherming van consumenten en die van zzp'ers, waarvan Nederland er zo'n 1,5 miljoen telt.

Iris de Jong: "Dat komt omdat je als zzp'er met je persoonlijke gegevens wordt ingeschreven in het handelsregister. Dat maakt het een kwetsbare zaak. Dit is dus een eerste stap in de goede richting, maar er zou meer moeten gebeuren voor echt goede bescherming."

Want of dit besluit voor zzp'ers echt een verschil maakt, valt nog te bezien, zegt De Jong. Dat telefoonnummers worden afgeschermd is goed nieuws, maar feit is dat die gegevens al wel in de omloop zijn en hiermee niet zomaar verdwijnen. "Nieuwe zzp'ers zullen de vruchten plukken van deze maatregel, maar mensen die al even staan ingeschreven, niet. Hun telefoonnummers verdwijnen niet zomaar uit de databases van bedrijven."