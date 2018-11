'IND betaalt miljoenen euro's aan asielzoekers door langzame procedure'

Door ernstige vertragingen die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft opgelopen bij de asielprocedures is er dit jaar al ruim een miljoen euro aan dwangsommen betaald. Dat zegt de dienst tegen de Volkskrant. Volgens de krant zal dat bedrag waarschijnlijk verviervoudigen, omdat er nog duizenden claims moeten worden bekeken.

Asielzoekers moeten door de achterstanden nu bijna een jaar wachten voor hun asielverzoek in behandeling wordt genomen. Vluchtelingenwerk Nederland sloeg daarover begin deze maand al alarm; de asielcentra raken daardoor overvol. Maar de vertraging kost de IND dus ook geld, in de vorm van schadevergoedingen.

Wettelijk moet een asielzoeker binnen zes maanden weten of hij recht heeft op een verblijfsvergunning. Als die termijn is verstreken, kan een advocaat namens de asielzoeker een zogeheten ingebrekestelling indienen. Wanneer de IND niet reageert kan er per geval een dwangsom van maximaal 1260 euro worden opgelegd.

Flink oplopen

Volgens de Volkskrant werd er tot 1 oktober van dit jaar 1.036.438 euro uitgekeerd aan asielzoekers, op basis van 1080 ingebrekestellingen. Over 3610 ingebrekestellingen moet nog een beslissing worden genomen, dus het bedrag zal waarschijnlijk nog flink oplopen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zei in reactie op de achterstanden bij het IND eerder al dat de dienst kampt met een personeelstekort, terwijl het aantal asielaanvragen de laatste maanden juist toeneemt. Nieuw personeel is moeilijk te vinden vanwege krapte op de arbeidsmarkt.