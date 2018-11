Vluchtelingenwerk: volle asielcentra door personeelstekort IND

Op dit moment onderhandelt het COA met gemeenten om net gesloten locaties te heropenen. Die gemeenten staan niet te trappelen om dat te doen. In Utrecht weigert de gemeente bijvoorbeeld het net gesloten asielzoekerscentrum in Overvecht te heropenen, omdat wijkbewoners was beloofd dat het azc tijdelijk zou zijn.

43 weken

Vluchtelingenwerk heeft in de verschillende opvangcentra vrijwilligers waar asielzoekers voor hulp terechtkunnen. De vrijwilligers merkten dat ze steeds vaker mensen zagen die nog niet gehoord zijn.

Bij bestudering van de cijfers over instroom en de behandeling van de aanvragen bleek dat mensen in januari nog zes weken moesten wachten op hun eerste gehoor. In maart was het zestien weken en begin oktober 28 weken. Op dit moment duurt het 43 weken voor de procedure echt begint. "Het lukt de IND niet om een redelijk stabiele asielinstroom bij te benen", concludeert Kuipers.

Staatssecretaris Harbers van Justitie kondigde in september aan dat er extra personeel wordt aangenomen bij de IND. Maar volgens Vluchtelingenwerk had hij daar al in januari mee moeten beginnen, toen duidelijk werd dat de wachttijden opliepen.

Gesloten azc's

Bovendien is er niet alleen een personeelsuitbreiding bij de IND nodig om de achterstand in asielaanvragen weg te werken, meent Vluchtelingenwerk. "Op dit moment werkt het kabinet aan een wetsvoorstel om na drie jaar alle asielvergunningen opnieuw te beoordelen, in plaats van na vijf jaar. Als de IND op dit moment al niet is toegerust op haar taken, is dit al helemaal onmogelijk om uit te voeren", zegt Jasper Kuipers.

Het COA heeft sinds deze zomer reservecapaciteit ingezet op de bestaande azc's in Harderwijk, Zutphen en Wageningen. In Goes, Sweikhuizen, Den Helder en Alkmaar worden onlangs gesloten locaties wel opnieuw in gebruik genomen.