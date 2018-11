Wekdienst 12/11: politie gaat graven in Koekange en 125 jaar penalty

Goedemorgen! Vandaag gaat de politie graven in Drentse Koekange vanwege het onderzoek naar de verdwenen Wille Dost. Verder debatteert de Tilburgse raad over een uit de hand gelopen Halloweenfeest in een zwembad.

Het is grijs en regenachtig vandaag. In de loop van de dag wordt het minder nat, vooral in het westen. Het wordt 12 tot 15 graden. De komende dagen schijnt de zon weer, alleen morgen is er nog wel kans op een bui. Daarna blijft het droog.