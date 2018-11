Miljoen bezoekers voor Louvre Abu Dhabi

Het Louvre in Abu Dhabi heeft in zijn eerste jaar na opening ruim een miljoen bezoekers getrokken. Dat is meer dan het museum had verwacht, schrijven media in de Verenigde Arabische Emiraten. 60 procent van de bezoekers kwam uit het buitenland.

De dependance van het beroemde museum in Parijs - dat jaarlijks ruim 8 miljoen mensen trekt - ging begin november 2017 open. Er was tien jaar aan gebouwd.

Het complex, ontworpen door architect Jean Nouvel, heeft een koepelconstructie met een diameter van 180 meter en telt 55 gebouwen. Het museum betaalde Frankrijk ongeveer een miljard euro voor het gebruik van expertise en de naam Louvre.

India

In het eerste jaar is het museum uitgegroeid tot de lievelingsbestemming van zowel toeristen als inwoners van Abu Dhabi, zegt de voorzitter van de lokale culturele sector. Van de buitenlandse bezoekers kwamen de meeste mensen uit India, maar ook bij Duitsers en Chinezen was het museum in trek.

Het museum heeft een permanente tentoonstelling die volgens het Louvre "het verhaal van de mensheid" laat zien. Verder waren er het afgelopen jaar zes tijdelijke exposities. In februari begint de tentoonstelling Rembrandt en de Nederlandse Gouden Eeuw, met werken die het museum leent van onder meer zijn naamgenoot in Parijs.

Opvallendste aankoop van het museum was Leonardo da Vinci's Salvator Mundi, waarvoor in november vorig jaar 400 miljoen euro werd betaald op een veiling. Het schilderij is echter nog niet tentoongesteld. De geplande presentatie werd onlangs zonder opgaaf van redenen voor onbepaalde tijd uitgesteld.