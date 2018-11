Ruim 200 vermisten door bosbranden Californië

In de door bosbranden geteisterde Amerikaanse staat Californië worden zeker 228 mensen vermist. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 31. 29 mensen kwamen om in het noordelijke Butte County en twee in het zuiden van de staat.

Volgens de sheriff van Butte County, waar de grootste brand woedt, zijn sinds gisteren zes nieuwe slachtoffers gevonden. Het dodental zal naar verwachting nog verder oplopen en in dat geval wordt de brand in Butte County de dodelijkste bosbrand ooit in Californië.

Dna-laboratorium

Vooral het stadje Paradise is zwaar getroffen. De plaats werd grotendeels verwoest. Vijf zoekteams zoeken in Paradise naar slachtoffers. De overheid heeft een mobiel dna-laboratorium gestuurd en de hulp ingeroepen van antropologen om de slachtoffers te identificeren.

De bosbranden zijn dit jaar extra hevig door de harde Santa Ana-wind die het vuur aanwakkert. Ook de aanhoudende droogte zorgt ervoor dat het vuur zich veel sneller verspreidt dan andere jaren.