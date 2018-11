Honderdduizenden lopen mee met omstreden Poolse onafhankelijkheidsmars

Polen verdween in 1795 als onafhankelijke staat, nadat het land was opgedeeld door Oostenrijk-Hongarije, Pruisen en Rusland. Toen die landen in 1918 waren uiteengevallen of sterk verzwakt waren door de Eerste Wereldoorlog en revoluties, kreeg generaal Józef Pilsudski de macht in wat uiteindelijk het onafhankelijke Polen zou worden. Dat gebeurde op 11 november 1918. De feestdag bestaat sinds 1937.