Verboden nationalistische mars in Warschau mag toch doorgaan

De rechtbank in Warschau heeft bepaald dat de jaarlijkse onafhankelijkheidsmars toch mag doorgaan. De burgemeester van de Poolse hoofdstad had de optocht verboden, omdat ze bang was voor rechts-extremistisch geweld op de Poolse onafhankelijkheidsdag.

De burgemeester stelde dat "Warschau genoeg had geleden door agressief nationalisme", en zette gisteren een streep door de onafhankelijkheidsmars. De organisatoren vochten dit besluit aan in de rechtbank. De rechter oordeelde vandaag dat de vrijheid om te verenigen wordt beschermd door de grondwet, en dat de mars gewoon mag doorgaan.

Nationalistische mars

Polen viert zondag dat het land honderd jaar onafhankelijk is. De laatste jaren trekt de viering een openlijk extreemrechts publiek. Vorig jaar liepen 60.000 mensen mee met de nationalistische mars, waarbij een deel met spandoeken liep met teksten als "Europa moet blank of onbewoond zijn". De optocht leidde toen tot felle internationale kritiek.

Nadat het verbod gisteren was uitgesproken, liet de regerende rechts-nationalistische partij Recht en Rechtvaardigheid weten een eigen mars te organiseren. Het is onduidelijk of er zondag twee optochten zijn nu het verbod van tafel is.