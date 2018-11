Burgemeester Warschau verbiedt 'agressief nationalistische' mars

De jaarlijkse onafhankelijkheidsmars in Warschau is afgelast door de burgemeester van die stad. Ze vreest voor geweld tijdens de optocht op de Poolse onafhankelijkheidsdag, aanstaande zondag. De organiserende partij trekt zich vooralsnog niets van het verbod aan.

Vorig jaar kwamen er 60.000 mensen af op het evenement, dat de laatste jaren ook een openlijk extreemrechts publiek trekt. Een deel van hen scandeerde de vorige keer racistische, homofobische en fascistische leuzen. Op spandoeken stonden teksten als: 'Europa moet blank of onbewoond zijn'. De optocht leidde tot felle internationale kritiek.

'Genoeg geleden'

"Warschau heeft al genoeg geleden door agressief nationalisme", twitterde burgemeester Hanna Gronkiewicz. Volgens haar kan de politie de veiligheid van de mars niet waarborgen.

Gronkiewicz, die lid is van een oppositiepartij, klaagt dat ze is genegeerd door de overheid nadat ze die om hulp had gevraagd bij de veiligheidskwestie. "Dit is niet hoe de honderdste verjaardag van de onafhankelijkheid eruit zou moeten zien", zegt ze.

De organisatie van de mars zegt dat de optocht gewoon doorgaat. De regerende, rechts-nationalistische Recht en Rechtvaardigheidspartij (PiS) heeft als reactie op het verbod aangekondigd zondag een eigen mars te houden. Die zou precies dezelfde route hebben als de jaarlijkse mars.