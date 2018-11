Dodental door bosbranden Californië opgelopen tot elf

Bij de aanhoudende bosbranden in de staat Californië zijn vandaag nog eens twee doden gevallen. De lichamen werden gevonden bij een snelweg nabij Malibu, een voorstad van Los Angeles waar ook veel beroemdheden wonen.

Daarmee is het dodental door de branden in de staat opgelopen tot elf. Negen van hen vielen in het noorden van Californië, in het stadje Paradise. Die plaats is volledig verwoest door de bosbranden, die extra hevig zijn door de stevige wind en aanhoudende droogte.

Brandweermannen in Los Angeles noemen de omstandigheden de zwaarste waarin ze ooit hebben gewerkt, aldus Los Angeles-brandweercommandant Daryl Osby.

Beroemdheden geëvacueerd

In Los Angeles zijn zo'n 50 huizen vernietigd. Bewoners van 250.000 woningen zijn gedwongen geëvacueerd. Onder anderen beroemdheden als zangeres Lady Gaga, realityster Kim Kardashian, regisseur Guillermo del Toro en acteur Martin Sheen moesten hun huizen verlaten. Zij wonen allemaal in Malibu.

Ook de stad Thousand Oaks, waar een paar dagen geleden nog twaalf mensen werden doodgeschoten in een bar, wordt bedreigd door de vlammenzee. "Ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Het is alsof we hier allemaal in een soort trance rondlopen", zei Thousand Oaks-inwoner Cynthia Ball tegen persbureau AP.

Noodsituatie

De oorzaak van de grootste bosbrand - die in het noorden van Californië - is officieel nog onbekend, maar energiebedrijf Pacific Gas & Electric zegt dat er een stroomstoring werd geregistreerd, een kwartier voordat de brand ontstond. Later bleek dat een hoogspanningsmast bij Paradise beschadigd was.

President Trump heeft de situatie in Californië officieel bestempeld als noodsituatie, waarmee geld vrijkomt voor de bestrijding van de branden, de evacuatie van de bewoners en hulpverlening aan de slachtoffers.